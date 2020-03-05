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Сайт Ассоциации учителей математики Цумадинского района

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ЕГЭ профиль

 

 

из сайта http://alexlarin.net ЕГЭ профильный уровень

 


 

Структура работы ЕГЭ по математике. Профильный уровень

Экзаменационная работа состоит из двух частей, которые различаются по содержанию, сложности и числу заданий. 

Определяющим признаком каждой части работы является форма заданий:

  • часть 1 содержит 8 заданий (задания 1–8) с кратким ответом в виде целого числа или конечной десятичной дроби;
  • часть 2 содержит 4 задания (задания 9–12) с кратким ответом в виде целого числа или конечной десятичной дроби и 7 заданий (задания 13–19) с развернутым ответом (полная запись решения с обоснованием выполненных действий)

Прототипы заданий

Прототипы задания 1 открытого банка задач ЕГЭ по математике (Скачать)

Прототипы задания 2 открытого банка задач ЕГЭ по математике (Скачать)

Прототипы задания 3 открытого банка задач ЕГЭ по математике (Скачать)

Прототипы задания 4 открытого банка задач ЕГЭ по математике (Скачать)

Прототипы задания 5 открытого банка задач ЕГЭ по математике (Скачать)

Прототипы задания 6 открытого банка задач ЕГЭ по математике (Скачать)

Прототипы задания 7 открытого банка задач ЕГЭ по математике (Скачать)

Прототипы задания 8 открытого банка задач ЕГЭ по математике (Скачать)

Прототипы задания 9 открытого банка задач ЕГЭ по математике (Скачать)

Прототипы задания 10 открытого банка задач ЕГЭ по математике (Скачать)

Прототипы задания 11 открытого банка задач ЕГЭ по математике (Скачать)

Прототипы задания 12 открытого банка задач ЕГЭ по математике (Скачать)  

 

Часть 2

Задание 13

Задание 14

Задание 15

Задание 16

Задание 17

Задание 18

Задание 19

     

Решение задания 13 

решение задания 14 

Задачи по теории вероятности 

Решение текстовых задач

Решение 15 задания

 

 
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