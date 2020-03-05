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|Суббота, 28.03.2020, 20:55
Сайт Ассоциации учителей математики Цумадинского района
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ЕГЭ профиль
из сайта http://alexlarin.net ЕГЭ профильный уровень
Структура работы ЕГЭ по математике. Профильный уровень
Экзаменационная работа состоит из двух частей, которые различаются по содержанию, сложности и числу заданий.
Определяющим признаком каждой части работы является форма заданий:
Прототипы заданий
Прототипы задания 1 открытого банка задач ЕГЭ по математике (Скачать)
Прототипы задания 2 открытого банка задач ЕГЭ по математике (Скачать)
Прототипы задания 3 открытого банка задач ЕГЭ по математике (Скачать)
Прототипы задания 4 открытого банка задач ЕГЭ по математике (Скачать)
Прототипы задания 5 открытого банка задач ЕГЭ по математике (Скачать)
Прототипы задания 6 открытого банка задач ЕГЭ по математике (Скачать)
Прототипы задания 7 открытого банка задач ЕГЭ по математике (Скачать)
Прототипы задания 8 открытого банка задач ЕГЭ по математике (Скачать)
Прототипы задания 9 открытого банка задач ЕГЭ по математике (Скачать)
Прототипы задания 10 открытого банка задач ЕГЭ по математике (Скачать)
Прототипы задания 11 открытого банка задач ЕГЭ по математике (Скачать)
Прототипы задания 12 открытого банка задач ЕГЭ по математике (Скачать)
Часть 2
решение задания 14
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